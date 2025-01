Seit dem frühen Freitagmorgen läuft ein Polizeieinsatz in der Weißenfelser Straße in Zeitz. Die Straße ist für Autofahrer gesperrt.

Polizeieinsatz in Zeitz: Vollsperrung auf der Weißenfelser Straße

Zeitz. - Zu einem Polizeieinsatz kommt es seit dem frühen Freitagmorgen in Zeitz, wie die Beamten melden.

Demnach läuft der Einsatz seit kurz vor 1 Uhr in der Weißenfelser Straße in Zeitz. Was der Auslöser war, ist bislang nicht bekannt.

In der Weißenfelser Straße ist aufgrund des Einsatzes zwischen August-Dietzschold-Straße und der Straße Am Floßgraben für Autofahrer kein Durchkommen. Sie werden gebeten, wenn möglich, das Gebiet weiträumig zu umfahren, so die Polizei weiter.