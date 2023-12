Operationen verschoben: In Zeitz kein Zugriff auf Patientendaten per Computer

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Naumburg/MZ. - Verschobene Operationen, Klinikformulare, die per Hand ausgefüllt werden müssen. Dazu Fragen wie diese: Welche Infusion hat Frau Meier, die noch immer auf der Intensivstation liegt, vor fünf Wochen bekommen? Welche Medikamenten-Unverträglichkeit hat Herr Müller, der auf der Inneren behandelt wird? Ist Frau Schmidt morgen oder übermorgen für die Chemotherapie bestellt? Aber auch: Welche Leistungen mit einem Gesamtvolumen in Millionenhöhe werden in den kommenden Wochen und Monaten bei den Krankenkassen abgerechnet? Ein Fehler im Computersystem des SRH-Klinikums Burgenlandkreis hat sich jetzt auf die Arbeit der Kliniken in Zeitz und Naumburg ausgewirkt. Wie das Klinikum Dienstag bestätigte, ist es Montag zu einem „umfassenden Ausfall des Krankenhausinformationssystems gekommen“.