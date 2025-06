Die Stadtverwaltung plant, Menschen ohne Wohnung für die Nutzung des Obdachlosenhauses in Zeitz zur Kasse zu bitten. Was das für die betroffenen Menschen bedeutet.

Zwölf Euro pro Nacht: Zeitz will Obdachlosen Unterkunft in Rechnung stellen

Zeitz/MZ. - Zwölf Euro für eine Nacht im Obdachlosenasyl? In Zeitz könnte genau das in absehbarer Zeit für Menschen ohne eigenen Wohnraum Realität werden. Denn die Stadt Zeitz plant, eine Gebühr in dieser Höhe von Nutzern der Obdachlosenunterkunft in der Hospitalstraße 4 zu verlangen. Mit einer entsprechenden Satzungsvorlage befasst sich der Stadtrat während seiner Sitzung an diesem Donnerstagabend.