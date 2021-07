Nur neun Abc-Schützen - Grundschule in Kayna hat trotzdem weiter Bestand

Die Schule in Kayna

Kayna/MZ - Die Grundschule Schnaudertal in Kayna hat in der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung der Stadt Zeitz Bestand, dies wurde auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates bekannt gegeben. Demnach gibt es aktuell 70 Schüler. Der Zahlenmäßige Knackpunkt, so Katrin Gröschel, Sachgebietsleiterin Bildung, Jugend und Sport der Stadtverwaltung Zeitz, werde im Schuljahr 2024/25 erreicht. Dann gibt es nach jetzigem Stand nur neun Abc-Schützen. Mit 62 Schülern insgesamt werde aber die geforderte Mindestschülerzahl von 60 Mädchen und Jungen erreicht.

Im Plan der Stadtverwaltung steht weiterhin die brandschutztechnische Ertüchtigung der kleinen Grundschule. Diese könne, so hieß es weiter bei der Sitzung im Ortschaftsrat, nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen. Vielmehr sei dafür ein vorübergehendes Ausweichquartier für die Mädchen und Jungen erforderlich.

Im Rahmen dieser Sanierung soll dann die Grundschule im Schnaudertal auch gleichzeitig mit Fördermitteln aus dem Digitalpakt mit modernen Medien ausgerüstet werden. Kayna soll 71.600 Euro Förderung und knapp 8.000 Euro Eigenmittel der Stadt Zeitz bekommen. Insgesamt bekommen fünf Grundschulen und zwei Sekundarschulen der Stadt Zeitz aus dem Digitalpakt Schule rund 680.000 Euro.