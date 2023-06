Zeitz/MZ - Was bewegt Menschen zehn Jahre nach der Flutkatastrophe vom Juni 2013 in Zeitz? Betroffene, Helfer, Menschen, die die Bilder sahen und es kaum glauben konnten. Holger Baumgarten gab in dieser Serie bereits einen Einblick, wie es ihm und seiner EDV-Beratung GmbH während des Hochwassers und in den Jahren danach ergangen ist und wie er und sein Team die Firma wieder fit und erfolgreich machen konnten.

Zahlreiche Leser reagierten auch auf die Veröffentlichungen. „Man hat nach zehn Jahren schon so viel vergessen“, schrieb H. Berger an die MZ. „Aber gerade diese Flut mit allen Schäden, aber auch der Hilfe und dem Zusammenhalt, den die Zeitzer damals hatten, das darf man nicht vergessen.“ Besonders berührend seien immer wieder die Fotos. „Und wenn man die Weiße Elster sieht, wie sie heute ruhig dahinfließt, scheint es unvorstellbar.“

Luftbilder zeigten das Ausmaß der Katastrophe 2013, auch im Schlosspark Moritzburg (etwa in der Mitte des Fotos zu sehen). Foto: Archiv/Wujtschik

Familie Berger hatte mit dem Hochwasser nur insoweit zu tun, dass sie mehreren Bekannten In der Unterstadt helfen wollten. „Der Keller stand unter Wasser, im Erdgeschoss war es nicht ganz so viel“, berichtet Berger. „Dann konnte das Wasser abgepumpt werden und alles war wie überzogen mit einer Schlammschicht.“ Vieles habe nicht gerettet werden können. Dabei seien sie zum Beispiel in der Naumburger Straße doch „nur in zweiter, dritter Reihe betroffen gewesen“. In der Albrechtstraße waren auch mehrere Wohnungen betroffen.

„Das Wasser stand so hoch um die Klinkerhallen, von den Bäumen schaute nur das Grün raus“, schreibt eine Leserin, „und im Schlosspark schwamm alles. Wir haben dann überall versucht zu helfen oder den Helfern wenigstens kalte Getränke und Kaffee gebracht, da haben sich die Bilder der Zerstörung in unserem schönen Park richtig eingebrannt.“

Die MZ berichtete über die nassen Akten im Amtsgericht. Foto: Angelika Andräs

Aber es sei, wie so oft im Leben: Man finde keine Spuren mehr. Wobei: Gerade im Schlosspark wurden ja Plaketten angebracht. Wem ein Objekt im Hochwassergebiet gehört, der konnte an Haus, Mauer oder Tor eine Hochwassermarke anbringen. Die Stadt Zeitz hatte damals 100 dieser aus Messingguss hergestellten Plaketten von der Zeitzer Firma Enzmann fertigen lassen. 20 davon waren für die städtischen Objekte vorgesehen, die während der Flut Schaden genommen haben. 80 wurden gegen eine Schutzgebühr an Eigentümer im Hochwassergebiet abgegeben. Eine dieser Plaketten wurde am Badehaus im Schlosspark Moritzburg angebracht.

Die Freiligrathstraße war sehr schwer betroffen. Foto: Archiv/ Wujtschik

An etwas ganz anderes erinnert sich Daniel Schuster. Er kam nach Zeitz, um Freunden zu helfen. „Die hatten schon ihren Umzug geplant und dann kam die Flut“, erzählt er am Telefon, „das war schon echt krass. Die Kisten in der Garage standen im Wasser...“ Er sei dann im Juni mehrfach in Zeitz gewesen. „Und dann hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Meine Freunde zeigten mir, dass am Amtsgericht Hunderte feucht gewordene Akten draußen getrocknet wurden!“ Für ihn sei das das stärkste „Nach-der-Flut-Bild“ gewesen. „Es war irgendwie verrückt, aber das einzig Richtige, was sie in der Situation tun konnten. Und das Wetter war ja gemeinerweise nach dem Hochwasser sehr schön.“

Ralph Meuchel, der damals seine Großeltern in Zeitz abholen sollte, weil die Wohnung unbewohnbar gewesen sei und die Eltern erst alles in Ordnung bringen wollten, schilderte der MZ seine Erinnerungen ebenfalls am Telefon. „Meine Omi hatte das Fotoalbum unter dem Arm, die Schachtel mit den Wintermützen mitgenommen und ihr Lieblingskissen. Sie hat nur geweint.“ Sie waren bei Freunden der Familie untergekommen. Und zum Glück hatte der Großvater die Kassette mit wichtigen Unterlagen und die Medikamente dabei. „Irgendwie hat es sie total überrascht. Erst habe es keine Informationen gegeben, haben sie erzählt, und dann mussten sie weg“, erzählt er. Der Großvater habe auf jeden Fall schnell weggewollt. Er habe 1954 schon das Hochwasser in der Wasservorstadt erlebt. Und das sei weniger schlimm gewesen. Fortsetzung folgt