Bürgerservice im Burgenlandkreis Nicht nur in Zeitz: Menschen vermissen Vordrucke für Steuererklärung in Rathäusern

Weniger Service: In Rathäusern in Stadt und Land liegen keine Formulare für Steuererklärungen mehr aus. Welche Begründung das Landesfinanzministerium in Magdeburg dafür hat.