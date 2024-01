Am Samstag steht das Neujahrskonzert der Musikschule „Streichen, Zupfen, Singen“ auf der Haynsburg an. Worauf die Gäste sich freuen können.

Zeitz/MZ - Beim Betreten des Musikhauses in der Kramerstraße in Zeitz ertönt Musik aus vielen Räumen. Ein Schild mit der Aufschrift „Zur Musik“ weist den Weg. Wobei das Vertrauen aufs eigene Gehör wohl ebenfalls genügen würde, um die Musik ausfindig zu machen. Im Obergeschoss sitzt Leiter Thomas Illgen und unterrichtet einen seiner Schützlinge. Letzte Vorbereitungen vor dem Neujahrskonzert auf der Haynsburg am Samstag. Die Auftritte der Musikschule auf der Haynsburg in der Weihnachtszeit haben sich in den vergangenen Jahren fast schon zu einer Tradition entwickelt.