Zehn Jahre nach dem Titel „Pastorenkinder im Weltkrieg“ hat der Berliner Historiker Stefan Stadtherr Wolter nun ein weiteres Buch über Begrich und dessen Jahrzehnte in Brasilien verfasst.

Heuckewalde/Berlin/MZ. - Ein wohl eher unbekannter, aber dennoch bedeutender Sohn von Heuckewalde ist Martin Begrich. Der 1897 geborene und 1971 verstorbene spätere Pfarrer erlebte die Wirren des Ersten Weltkrieges am eigenen Leib und wanderte 1929 nach Sao Paolo (Brasilien) aus. Seine Erlebnisse hat er in Tagebüchern niedergeschrieben. Zehn Jahre nach dem Titel „Pastorenkinder im Weltkrieg“ hat der Berliner Historiker Stefan Stadtherr Wolter nun ein weiteres Buch über Begrich und dessen Jahrzehnte in Brasilien verfasst. Matthias Voss hat sich darüber mit dem Nachfahren Begrichs unterhalten.