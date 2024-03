Neue Ladesäulen für E-Autos gehen in Ortsteil von Zeitz in Betrieb

Theissen/MZ/ANK. - Kunden des Globus-Marktes in Theißen haben ab sofort mehr Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge während des Einkaufs zu laden. An der Nordwestseite des Parkplatzes sind jetzt vier neue Ladestationen des Energieversorgers Energie Baden-Württemberg (EnBW) in Betrieb gegangen. Vier weitere des Ladenetzbetreibers Tesla sollen noch in diesem Jahr hinzukommen. Damit wird es dann insgesamt zehn Ladestationen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes geben. Bereits seit einiger Zeit sind Stationen des Anbieters Amperio in Betrieb. Sie befinden sich nahe des Haupteinganges.

Nach Unternehmensangaben gibt es mit den aktuellen und bevorstehenden Investitionen im Verlauf des Jahres auf dem Marktparkplatz in Theißen den größten Schnellladepark der Region. „Wir freuen uns, unseren Kunden damit einen neuen Service anbieten zu können“, sagt Geschäftsleiter Stefan Hermeth dazu.

Nach Angaben der Pressestelle des Unternehmens entstehen bei Globus in Deutschland bis Jahresende insgesamt 800 neue High Power Charging-Ladepunkte (HPC). HPC ist eine Ladetechnologie, die sehr schnelles Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht.

In Zeitz und Umgebung gibt es bereits eine Reihe von Möglichkeiten, Elektroautos zu laden. Sie sind zum Beispiel nahe des Bahnhofs in der Baenschstraße, am Eingang der Stadtwerke Zeitz in der Geußnitzer und an der Ostseite des Altmarkts zu finden.