Wie eine Idee vom Weihnachtsmarkt in die Tat umgesetzt wird: In der Kita Theißen entsteht eine Werkstatt für Mädchen und Jungen. Was gebaut werden soll.

Theissen/MZ. - Sägen, feilen, bohren, schrauben – das sind Fähigkeiten, die Kinder und Jugendliche heute kaum noch beherrschen. So klagen Handwerker und Ausbildungsbetriebe immer wieder. In der Kita Kleine Maulwürfe in Theißen will man das jetzt ändern. „Gemeinsam mit dem Bauhof errichten wir eine Handwerkerhütte“, erzählt Nicole Scholz, Leiterin der Einrichtung. Die Idee dazu entstand vor zwei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt. „Damals wurden an einem Stand Holzarbeiten zum Selbermachen für Kinder angeboten und ich kam mit Timo Kalettka, einem Vater aus unserer Einrichtung, ins Gespräch. Wir beide waren von der Idee begeistert“, erzählt die Kita-Chefin weiter. Von da an ließ sie die Idee nicht mehr los. Es wurde gegrübelt und überlegt, wie man die jungen Kita-Kinder wieder mehr an handwerkliche Fähigkeiten heranführen kann. So entstand kurze Zeit später die Idee, eine Handwerkerhütte im Kindergarten zu bauen. Ein Konzept wurde entwickelt, denn der Platz war vorhanden. Allein es fehlte das Geld zur Realisierung.