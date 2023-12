Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Die Agentur für Arbeit ist umgezogen und hat jetzt ihre neuen Büros mitten in der Stadt, genauer gesagt eine ganze Etage über der Geschäftsstelle der Sparkasse in der Wendischen Straße in Zeitz. Dort befindet sich nun auch das Büro von Katrin Seiche, eine von drei Bereichsleiterinnen im Burgenlandkreis. Sie kümmert sich auch um die Vermittlung von Behinderten, ist einerseits Ansprechpartner für Beschäftigte und andererseits für Arbeitgeber. „Die Beratung von arbeitssuchenden mit Handicap gewinnt immer mehr an Bedeutung, um auch Arbeitgebern zu zeigen, welche Unterstützung sie von uns bekommen können“, sagt Katrin Seiche. Freilich geht ein Besuch in der Agentur für Arbeit weiterhin nur mit Termin und Voranmeldung. Zeiten, wo Arbeitslose im Amt eine Nummer ziehen und auf dem Gang warten mussten, gehören längst der Vergangenheit an. Das bleibt auch in den neuen Büros so. Der Zugang zur neuen Geschäftsstelle erfolgt vom Parkplatz in der Neumarktstraße aus. Da gibt es einen behindertengerechten Zugang und einen Fahrstuhl. „Ich freue mich, dass wir jetzt mitten in der Stadt sind“, sagt Katrin Seiche. Gleich nebenan hat Kerstin Assel-Geißler ihr Büro. Sie ist vor allem in puncto Berufsberatung eine kompetente Ansprechpartnerin für Schüler und deren Eltern. „Viele Schulabgänger wissen nicht, welche Möglichkeiten und welche Berufe es in der Region überhaupt gibt. Wo und wer welche Berufe ausbildet. Wir empfehlen den Schülern zum Beispiel ein Praktikum und helfen ihnen gern bei der Vermittlung eines Praktikumsbetriebes“, sagt sie. Auf der Plattform Check you kann man beispielsweise seine Fähigkeiten, Hobbys und Interessen online eingeben und erhält dann Berufe, die dazu passen. Darüber hinaus kommen Berufsberater in die Schulen, gibt es weiterhin Berufsorientierungsmessen, Informationsveranstaltungen an Schulen und regelmäßig Aktionen wie den bundesweiten Zukunftstag.