Neue Chronik der Stadt Zeitz ist erschienen

Zeitz/MZ - Die spannende Reise durch die Zeitzer Stadtgeschichte geht weiter. Der vierte und letzte Band der Chronik ist erschienen und ab sofort in der Tourist-Information Zeitz am Altmarkt erhältlich. Das umfangreiche Werk von Wissenschaftsautor und ehemaligem Stadtschreiber Rudolf Drößler umfasst den Zeitraum ab 1564 und schildert, was danach in Zeitz geschah auf 546 Seiten und mit 526 Abbildungen.

Einen Großteil der Abbildungen hat Drößler selbst angefertigt, denn so viel Bildmaterial ist nicht überliefert. Im Unterschied zu den vorangegangenen drei Bänden, die auf bereits vorhandenen Chroniken basieren, werden die Leser in diesem vierten Band viel Neues finden, viele Details, die den ohnehin nicht trockenen Stoff in der gewohnt historisch genauen, aber anschaulichen Darstellung von Rudolf Drößler sehr anschaulich machen.

Er wendet sich thematisch den Ständen, Handwerk und Ackerbau, der Gerichtsbarkeit, Krankheit und Gesundheitswesen zu und stellt das alles im historischen Kontext für die Stadt Zeitz zusammen.

Den vierten Band der Stadtgeschichte gibt es für 29,90 Euro in der Tourist-Information am Altmarkt.