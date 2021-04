Neue Chancen für die Freibäder in Zeitz?

Die Stadträte in Zeitz beschäftigen sich mit Perspektiven für die Einrichtungen in Kayna und Theißen. Wer ab Mai die Betriebsführung übernehmen soll.

An heißen Tagen kommen viele Gäste in das Waldbad Kayna. Hier eine Aufnahme vom August des vergangenen Jahres.

Zeitz - Drei Freibäder betreibt die Stadt Zeitz. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, die Einrichtungen in Theißen und Kayna einem Betreiber zu übergeben. Am Donnerstagabend will der Stadtrat hinter verschlossenen Türen, also im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung, über die Zukunft dieser Bäder entscheiden. Konkret geht es darum, die Betriebsführung an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu übergeben. Die Stadt Zeitz zahlt dafür nach MZ-Informationen ein Entgelt, im Falle des Waldbades Kayna sollen es rund 92.000 Euro sein.

Für das Sommerbad Theißen stehen 94.000 Euro zur Debatte. Das Geld dafür soll aus den bisherigen Personal- und Sachkosten kommen, die bereits im städtischen Haushalt für die beiden Bäder vorgesehen sind. Das Thema wird nicht öffentlich behandelt, weil es sich um eine Vergabe handelt, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Geht der Beschluss durch, dann soll die DLRG bereits in dieser Saison die Betriebsführung übernehmen. Beide Bäder sollen dann sieben Tage in der Woche geöffnet werden. Theißen soll bereits am 15. Mai in die Saison starten und Kayna am 1. Juni. „Ich begrüße das Vorhaben und unser Ortschaftsrat hat zugestimmt“, sagt Thomas Ham (Bürgerinitiative Theißen), Ortsbürgermeister von Theißen. Man freue sich vor allem dass wieder täglich geöffnet werden soll.

Mehrere Mitarbeiter gingen nach Saisonende 2020 in den Ruhestand

Die Verträge sollen zunächst nur für dieses Saison abgeschlossen werden. Geht dieser Plan auf, dürften sich zahlreiche Badegäste freuen. Denn vor allem durch Personalmangel waren die Öffnungszeiten nicht nur der Bäder in Kayna und Theißen, sondern auch des Zeitzer Sommerbades in der Vergangenheit drastisch reduziert worden. So konnten bereits in der vergangenen Saison und auch im Jahr zuvor alle drei Bäder jeweils nur an fünf Wochentagen geöffnet werden. Der Personalmangel hat sich durch den demografischen Wandel weiter verschärft. Mehrere Mitarbeiter gingen nach Saisonende 2020 in den Ruhestand, darunter der langjährige Leiter des Waldbades in Kayna. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Zeitz nach neuen Möglichkeiten gesucht, war bemüht eine Lösung zu finden und schon seit Monaten mit der DLRG im Gespräch.

Jetzt steht also die Betriebsführung durch die DLRG im Raum. Dazu gehören die Aufsicht am Beckenrand, aber auch die tägliche Vor- und Nachbereitung der Bäder, die Aufsicht über die technischen Anlagen, die Reinigung der Bäder, Grünpflege wie Rasen mähen und Hecken verschneiden. Die DLRG steht ebenso in der Pflicht, den Einlass und die Kassierung zu übernehmen.

Wie Theißen soll auch das Zeitzer Sommerbad am 15. Mai in die Saison starten. Was die Betreibung des Imbisses anbelangt, ist die Stadt laut Pressestelle mit einem möglichen Betreiber im Gespräch. (mz/Yvette Meinhardt)