Narren sind an der Macht

Keine Chance: Oberbürgermeister Christian Thieme muss den Rathausschlüssel an den Präsidenten des ZCV Matthias Pfützner abgeben - immer dabei Kai-Uwe Schmidt mit der Vereinsfahne (von links).

Zeitz/MZ - Nachdem am 11.11. um 11.11 Uhr die närrische Zeit begonnen hat, übernahmen die Zeitzer Vertreter ihrer Zunft am Samstag auch den Rathausschlüssel. Der Zeitzer Carneval Verein ZCV hatte sich gut auf die freundliche Übernahme vorbereitet, die es ja coronabedingt ein Jahr nicht gegeben hat. „Kennen Sie uns noch?“ war denn auch die erste Frage des Präsidenten des ZCV Matthias Pfützner an den Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Small Talk, bevor die Karnevalisten zur Sache kamen: Sie forderten die Herrschaft über die Stadt, wenn auch nur bis Aschermittwoch. „Wir haben uns gedacht, noch ne Session können wir den Oberbürgermeister nicht wurschteln lassen“, verkündete der ZCV-Chef dem Rathaus-Chef.

Alles auf Anfang

Zuvor hatte es einen ganz kleinen Faschingsumzug gegeben. Der hatte in Zeitz viele Jahre als ganz großer Umzug durch die Stadt Tradition, konnte aber schon vor Corona nicht mehr gestemmt werden. Doch die ZCVler trugen es mit dem ihnen eigenen Humor: Alles auf Anfang, hieß es, und sie zogen mit Handwagen und guter Laune einmal um den Altmarkt. Begleitet von etlichen Zuschauern, die sich freuten, dass es trotz Corona, steigender Infektionszahlen und nach wie vor wenig Veranstaltungen ein bisschen Normalität und die Rückkehr liebgewonnener Rituale gab. Was Corona und die Regeln angeht, beruhigte Pfützner: „Den ZCV gibt es seit 36 Jahren. Und wir haben schon immer 3G eingehalten: gefeiert, gesoffen, gekotzt. Und es ist immer alles gutgegangen!“