Naether und Kinderwagen: neue Bronzeplastik für die Judenstraße in Zeitz

Zeitz/MZ - Der Stadtrat muss zwar noch zustimmen, aber es darf als sicher gelten, dass in absehbarer Zeit eine weitere Bronzeskulptur ihren Platz in der Zeitzer Innenstadt finden wird. Es handelt sich um ein Geschenk des Lions Clubs Zeitz im Wert von 25.000 Euro, das als „freiwillige Zuwendung in Form einer Sachspende“ angenommen werden muss.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<