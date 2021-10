Nachwuchs der Reiter geht in Zeitz an den Start

Zeitz/MZ/And - Die Kinder- und Jugendspiele des Burgenlandkreises in der Disziplin Reiten finden am kommenden Sonntag, 10. Oktober, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr auf der neuen Reitanlage des Reit- und Fahrvereines Zeitz-Bergisdorf an der Zeitzer Friedensstraße 90 statt. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung.

Als regionalen breitensportlichen Wettkampfhöhepunkt für die jüngsten Sportler des Kreises organisiert der Kreissportbund jährlich gemeinsam mit Vereinen und Fachverbänden erfolgreich die Kinder- und Jugendspiele, um die besten Nachwuchsakteure auf Kreisebene zu ermitteln. „Unser Reitverein richtet somit für die Nachwuchsreiter aus dem Burgenlandkreis in diesem Jahr die ersten Kinder- und Jugendspiele in der Disziplin Reiten aus“, erklärt Kerstin Grajek. Neben Dressur- und Springwettbewerben bis Klasse A* sind Caprilli- und Führzügelwettbewerbe ausgeschrieben. Während der Sportveranstaltung findet auf der Reitanlage ein Familientag für Groß und Klein mit Tombola, Glücksrad, Bastel- und Schminkstand und Ponyreiten statt. Die Ausschreibung kann man auf der Internetseite des Reitvereines Zeitz-Bergisdorf nachlesen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes statt. Daher die Bitte an die hoffentlich zahlreichen Besucher: Bitte Mund- Nasenmasken mitbringen und sich am Eingang registrieren.

Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf: www.reitverein-zeitz.de