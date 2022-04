Nach schwerer Krise wegen Corona: Unternehmer öffnet seine Pizzeria in Zeitz-Ost

Andreas Schröder öffnet an diesem Freitag seine Pizzeria in Zeitz-Ost nach einer Umbaupause. Bei Sonnenschein kann man im Biergarten verweilen.

Zeitz/MZ - Es geht wieder los: Andreas Schröder räumt die Stühle in den Biergarten, spannt den Sonnenschirm auf und deckt drinnen die Tische ein. Am Freitag wird das Restaurant „Schröders“ mit Bowlingbahn und Biergarten in der Gleinaer Straße wieder eröffnet. Es gibt eine kleine Party mit Musik und Cocktails. Schröder hat rund 30.000 Euro investiert, zum Beispiel einen digitalen Pizzaofen gekauft, denn Pizza ist und bleibt sein Hauptgeschäft. Dabei hatte die Zeitzer Gerüchteküche mächtig gebrodelt und das Ende der Pizzeria vorhergesagt. „Eine schwere Zeit liegt hinter mir“, sagt der 44-Jährige.