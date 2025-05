Zeitz/MZ/ank. - Ein Brand hat am Sonntag die Kinderspielanlage an der Voigtsstraße in Zeitz erheblich beschädigt. Deshalb hat die Stadt den Spielplatz vorübergehend gesperrt. Wie Stadtsprecher Lars Werner mitteilt, sind von dem Brandschaden vor allem ein Spielturm und eine Hängebrücke betroffen. Die Standsicherheit der Geräte war beeinträchtigt, sodass sie demontiert werden mussten. Damit gibt es für Kinder auf dem Areal vorerst nur noch einen Kletterturm mit Rutsche und Podesten sowie eine Schaukel. Die Stadt habe nach dem Feuer Anzeige bei der Polizei erstattet, heißt es weiter in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Unabhängig von dem Brand arbeitet das Sachgebiet Öffentliches Grün/Baumschutz bereits seit mehreren Monaten an Plänen für die umfassende Sanierung des Spielplatzes im Stadtzentrum. Vorgesehen sind die Anschaffung neuer Spielgeräte und eine Umgestaltung des Areals. Wann mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden kann, stehe allerdings noch nicht fest.