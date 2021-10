Nach dem erfolgreichen „Heimat shoppen“: Das passiert nun in der Zeitzer Fußgängerzone

Zeitz/MZ - Winterlounge und Glühweinstand - darauf können sich die Zeitzer auf jeden Fall in diesem Jahr freuen. Unabhängig davon, ob es einen Weihnachtsmarkt geben wird und in welcher Form und Größe er stattfinden würde. „Wir planen schon unsere Nikolausschuhaktion und sind natürlich dabei“, sagt Martin Exler, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Zeitz. „Sicher wird es dieses Jahr etwas spontaner. Aber wenn wir dürfen, bekommen wir sicher mit den vielen Zeitzer Künstlern und Unternehmen ein attraktives Angebot organisiert.“

Positives Feedback zum „Heimat shoppen“ in der Zeitzer Innenstadt

Organisieren und veranstalten, damit sind der Verein und die Innenstadthändler im Moment gut ausgelastet. Erst am Wochenende fand an zwei Tagen das bundesweit von den Industrie- und Handelskammern initiierte „Heimat shoppen“ in der Zeitzer Innenstadt statt. Mit großem Erfolg, denn statt gähnender Leere waren am Samstagnachmittag viele Leute unterwegs. Auch Exler freut sich über den Zuspruch der Zeitzer und so manchen Gastes aus umliegenden Städten.

„Es ist gut gelaufen“, sagt er, „dabei muss man ja einrechnen, dass es alles spontaner läuft, denn wir hatten ja wegen Corona kein Jahr Zeit für die Vorbereitung.“ Doch das Ergebnis könne sich für die erste große Veranstaltung in der Innenstadt durchaus sehen lassen. Und das ist wichtig, denn für den Stadtmarketingverein und die Händler sind solche Veranstaltungen immer wieder ein Kraftakt, um nicht nur ihre Stammkunden in die Stadt zu ziehen.

Am 6. Oktober beginnt die Zuckerrübenwoche in Zeitz

Viel Zeit zum Luftholen haben sie nicht. „Am Samstag steht das Warm-up fürs Abradeln auf dem Programm“, erzählt Exler. Dann kann man am Roßmarkt nicht nur bummeln, sondern einen Fahrradstopp einlegen. Es ist für das leibliche Wohl gesorgt. „Wir haben einen Weinstand, es gibt Wein von Kloster Posa, Kaffee vom Café Caracho, Cocktails und Livemusik mit Phil Holstein“, so Exler, „in den Innenstadt-Geschäften haben die Händler tolle Angebote vorbereitet.“

Am Mittwoch, 6. Oktober beginnt ja auch schon die Zuckerrübenwoche, die ihren Höhepunkt am Sonnabend, 9. Oktober, finden soll. An jenem Oktoberwochenende, an dem eigentlich traditionell das Zuckerfest stattfindet. Der Mittwochsmarkt in der Innenstadt wird also ganz im Zeichen der Zuckerrübe und des in Zeitz hergestellten Zuckers stehen. Am Samstag soll es dann ein langer Tag werden. Bis 22 Uhr ist Livemusik geplant. „Wir haben dann auch wieder eine Bühne am Roßmarkt“, meint Martin Exler, „unter anderem spielt Max Schwanethal mit seiner Band Marille. Und ansonsten gibt es eine bunte, belebte Innenstadt mit Ständen und Straßenmusikern.“

Zuckerrüben und Nikolaus

Natürlich kommt das nicht ans Zuckerfest ran, das ist ihm auch klar. „Nächstes Jahr feiern wir wieder ein richtig schönes Zuckerfest und haben einen richtigen Weihnachtsmarkt“, sagt er betont optimistisch. Weihnachtsmarkt ist dann auch gleich das nächste Stichwort. Da ist Exler auch schon in Planung - kurzfristig, spontan und kreativ, wie es die Zeit nach Corona halt verlangt.

„Im Rathausinnhof wird es bereits ab 11. November die Winterlounge geben“, gibt er schon mal eine Vorschau. „Dort werden wir Glühwein, heiße Cocktails und vieles mehr anbieten.“ Und in der Nikolauswoche gibt es sicher auch einen Glühweinstand auf dem Roßmarkt. Schließlich ist es das, was sich Zeitzer am meisten wünschen: Mit einem Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt wie vor Corona, rechnet ohnehin niemand.

Aber kleine Angebote in der dann sicher wieder geschmückten Stadt kämen gut an. „Aber das besprechen wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Sachgebiet Kultur und Tourismus“, betont Exler. Freuen können sich die Zeitzer auf jeden Fall schon mal auf die Nikolauswoche vom 4. bis 12. Dezember. In diesen Zeitraum sollen konzentriert die Angebote in der Innenstadt gepackt werden. Doch auch da gilt: Wenn es die dann geltende Verordnung zulässt und entsprechend den dann aktuellen Corona-Regeln.