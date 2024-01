In der Klosterstraße von Zeitz hat es am Montagabend gebrannt.

Nach Brand in Zeitz: Wohnung in der Klosterstraße nicht bewohnbar

Zeitz/MZ/ank. - In der Klosterstraße von Zeitz hat es am Montagabend gegen 22 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die betroffene Wohnung, so die Polizei am Dienstagvormittag auf Nachfrage, sei derzeit nicht nutzbar. Die zwei Bewohner seien vorübergehend bei Bekannten untergebracht. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, hieß es. Während des Brandes und der Löscharbeiten mussten alle Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen.