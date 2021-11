Nach Ausfall des Notrufs 112 am Morgen: Telefone im Burgenlandkreis wieder erreichbar

Zeitz/MZ/ank - Von Störungen der Notrufnummer 112 war am frühen Donnerstagmorgen auch der Burgenlandkreis betroffen. 8.24 Uhr konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Es laufe alles wieder, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Man hoffe, dass es so bleibe.

Die Kreisverwaltung hatte die Bevölkerung über die Störung gegen 6 Uhr über das Warnsystem Katwarn informiert. Gegen 7.45 Uhr sagte ein Sprecher der Leitstelle, das Notrufe wieder eingehen, aber ob das System flächendeckend funktioniere, könne noch nicht gesagt werden. Etwa 8 Uhr teilte die Kreisverwaltung per Katwarn erneut mit, dass der Notruf 112 ausgefallen sei.

In der Zeit, in der der Notruf 112 nicht erreichbar war, standen Bürgern in Not die Rufnummern 03445/731354; 03445/731355 und 03445/731356 zur Verfügung, dazu die Mobilnummer 0162/13 02 013.

Aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis hieß es 7.39 Uhr, der Notruf 110 funktioiniere. Auch über die normale Festnetznummer 03443/2820 war das Revier erreichbar.