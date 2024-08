Nach einem Mülltonnenbrand in der Beethovenstraße in Zeitz hat die Polizei nach Hinweisen von Anwohnern mutmaßliche Täter gestellt.

Zeitz/MZ/ANK. - Die Zeitzer Polizei hat am Mittwochabend drei Personen gestellt, die mit dem Brand einer Mülltonne in der Beethovenstraße in Verbindung stehen könnten. Wie es aus dem Polizeirevier heißt, war am Mittwoch kurz vor 20 Uhr ein 1.100 Liter fassender Müllcontainer in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr habe die Flammen rasch löschen können. Kurz vor dem Brandausbruch haben laut Polizei Anwohner eine Personengruppe in unmittelbarer Nähe zur Mülltonne beobachtet. Eine von ihnen soll etwas in den Behälter geworfen haben. Kurz darauf sei das Feuer ausgebrochen.

Weil die Zeugen eine genaue Personenbeschreibung geben konnten, sei es der Polizei gelungen, die Gruppe nahe des Tatortes aufzugreifen und zu identifizieren. Ob ein Zusammenhang zu anderen Bränden von Müllbehältern und leerstehenden Gebäuden in Zeitz besteht, das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Derartige Feuer hatte es in jüngster Vergangenheit in Zeitz eine ganze Reihe gegeben. Die Polizei bittet die Bürger weiterhin um Wachsamkeit und darum, sofort die Notrufe 110 oder 112 zu wählen, wenn sie verdächtige Personen oder Handlungen feststellen. Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei Bürgern für die bislang entgegengebrachte Unterstützung.

Hinweise können Bürger auch über die Telefonnummer 03443/28 22 93 geben. Das Revierkommissariat Zeitz ist über 03441/63 40 erreichbar.