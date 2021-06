Museum und Park in Zeitz ziehen Gäste an

Zeitz - Das Zeitzer Schloss Moritzburg und der dazu gehörige Schlosspark sind immer wieder einen Besuch wert. So blühen jetzt die Rosen und bezaubern mit wundervollen Düften. Auch die Rabatten sind gepflegt, so dass man gern durch den Park bummelt. Auch nebenan im Schloss Moritzburg kann man Neues entdecken. Zirka 70 Gäste wurden am Wochenende gezählt, teilt Kathrin Nerling am Sonntag mit. In dieser Woche wird eine neue Ausstellung eröffnet. Vom 1. Juli bis 29. August präsentiert das Museum Werke des Bildhauers Carsten Theumer. Er wurde 1956 in Zeitz geboren und ist seit seinem Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle freischaffend tätig.

Seit 1990 arbeitet er als künstlerischer Mitarbeiter im Fachgebiet Bildhauerei an der Burg. Geistiger Ausgangspunkt der Ausstellung in Zeitz ist Fandango – ein spanischer Singtanz, der von Paaren oder Gruppen getanzt wird. Der schnelle, turbulente Vortrag und die fortwährenden individuellen Variationen des Tanzes sind für Theumer ein Synonym für die Vielschichtigkeit seiner Themen, den dabei verwendeten Materialien und Techniken sowie deren stets neuen Kombinationen untereinander, so heißt es in einer Mitteilung. Laut dem Künstler steht Fandango „für die Bewegung, das Oszillieren zwischen den Gattungsgrenzen meiner traditionellen Bildhauersprache. Dazu hat Fandango einen schönen Wortklang, der gleichsam Neues und Unbekanntes assoziiert. Das schürt meine Lust, diese zu erforschen und für die Kunst zu entdecken.“ (mz)