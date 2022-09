Motorrad ohne Versicherung und mit gefälschtem Nummernschild

Zeitz/MZ - Bei der Kontrolle eines Motorradfahrers am Mittwoch in der Geußnitzer Straße in Zeitz sind laut Polizei gleich mehrere Vergehen zutage getreten. Nach Angaben des Reviers ist der Fahrer nicht im Besitz eines Motorradführerscheins, das Zweirad war nicht versichert und an dem Fahrzeug war ein gefälschtes Nummernschild angebracht. Die Polizisten stellten die Schlüssel des Motorrades sicher und ermitteln jetzt gegen den Fahrer.