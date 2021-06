Mitarbeiter des Einzelhandels gehen in Zeitz auf die Straße

Zeitz/MZ - Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat Beschäftigte im Einzelhandel in Zeitz zum Streik aufgerufen. Gut 50 Frauen und Männer folgten dem Aufruf und kamen am Freitagmorgen vor dem Edeka-Markt in der Schützenstraße zusammen. Die Forderungen sind klar, wie Michaela RückerHarckenthal, Gewerkschaftssekretärin in Halle, noch einmal deutlich machte: 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Gehalt, Lohn und Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von zehn Monaten. Auch Mindest-Stundenlohn von 12,50 Euro, Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge und drei bezahlte freie Tage für Gewerkschaftsmitglieder. In Zeitz kamen Mitarbeiter von Netto, Kaufland und Edeka, um dem Protest Nachdruck zu verleihen. „Von meinen Mitarbeitern ist hier keiner dabei, meine Mitarbeiter stehen alle hinter mir“, betonte allerdings Silke Rothe vom Zeitzer Edeka. Besonders prekär sei die Situation bei Edeka, wo es sogenannte Regiebetriebe gibt, die Edeka führt und wo Tarif gezahlt werde und privat geführte, in denen Beschäftigte oft sogar unter Mindestlohn arbeiten müssten, so Rücker Harckenthal. Um die Forderungen noch einmal zu verstärken und in die Bevölkerung zu tragen, war auch ein Marsch durch die Innenstadt geplant.