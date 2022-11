Mit Goethe in der Gutenberg-Buchhandlung Zeitz

Zeitz/MZ - Margrit Straßburger, Schauspielerin, Chanteuse und Synchron- und Hörspielsprecherin, wird am Freitag, 11. November, in der Gutenberg-Buchhandlung in Zeitz zu Gast sein. Die Goethe-Spezialistin, wie sie immer wieder nicht zuletzt wegen ihrer Goethe-Programme genannt wird, signiert von 14 bis 15.30 Uhr Fotos und ihre kleine CD-Auswahl. Darüber informiert Sabine Mehland, Inhaberin der Zeitzer Buchhandlung, und hofft auf reges Interesse der Zeitzer.

Außerdem hat Margrit Straßburger auch ein paar kleine Kostproben versprochen - der Besuch für Fans der Schauspielerin und solche, die es werden wollen, lohne sich also in jedem Fall, so Mehland. Sie freut sich, die Schauspielerin in ihrer Buchhandlung zu Gast zu haben und den Kunden damit wieder einmal ein besonderes Angebot zu machen – das natürlich gut zu Büchern passt.

Margrit Straßburger absolvierte in Berlin die Schauspielschule „Ernst Busch“, sie spielte an der Volksbühne, in Wuppertal und am Ernst-Deutsch-Theater Hamburg. Sie tritt immer wieder mit Soloprogrammen auf, mit Chansons aus den 1920er Jahren oder mit Texten von Heine oder Goethe.

In den 1980er Jahren war sie immer wieder auf dem Bildschirm zu sehen, so zum Beispiel in der Polizeiruf-110-Serie. Wesentlich länger ist die Liste ihrer Synchronarbeiten. In Filmen und Serien leiht sie bekannten Kolleginnen wie Emily Baldoni, Mimsy Farmer, Pauline Quirke oder Bess Armstrong ihre – eindrucksvolle – Stimme. Wer Margrit Straßburger nun auch einmal live erleben oder ein signiertes Foto von ihr möchte, hat am Freitag die Gelegenheit dazu: Einfach ab 14 Uhr in der Gutenberg-Buchhandlung in der Judenstraße vorbeischauen. Der Eintritt ist frei.