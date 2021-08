Mehrfamilienhaus in Zeitz geht in Flammen auf

Zeitz/MZ - Die Feuerwehr in Zeitz ist seit den frühen Morgenstunden mit Löscharbeiten in einem in Brand geratenen Wohnhaus beschäftigt. Das Feuer in dem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße war gegen 4.35 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Halle am Montagmorgen. Es handelt sich um einen größeren Brand. Die Kräfte der Feuerwehr waren auch am Morgen immer noch im Löscheinsatz. Verletzt wurde aber vermutlich niemand. Warum das Haus in Flammen aufging, ist derzeit noch unklar und muss im Anschluss ermittelt werden, hieß es. (mad)