Zeitz/MZ. - Für Lehrlinge im Handwerk begann am Montag der Start in den Berufsschulen. So saßen 20 künftige Anlagenmechaniker für Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik in der Zeitzer Schule. „Ich wohne in Saubach, bin um 4 Uhr aufgestanden und mit dem Moped nach Laucha gefahren. Von dort ging es mit dem Bus weiter nach Naumburg, da hieß es umsteigen und weiter mit dem Bus nach Zeitz“, erzählt Silas Orwat. Doch die weite Anreise sei für ihn kein Problem. „Ein Beruf im Handwerk ist die coolste Sache, das will ich unbedingt machen“, fährt er fort. Sein neuer Mitschüler Simon Heinze gibt ihm recht. „Mein Zug fuhr um 5.23 Uhr in Nebra los“, sagt er. So kommen in der Zeitzer Berufsschule Mädchen und Jungen aus dem ganzen Burgenlandkreis an. Wie wäre es mit einem Zimmer oder einer Wohngemeinschaft in Zeitz? „Das wollen wir nicht. Es gibt nur sechs Wochen Blockunterricht im ersten Halbjahr in Zeitz, die andere Zeit arbeiten wir in der Firma“, sagen die beiden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.