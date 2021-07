Markt und Picknick im Gartentraum Zeitz

Zeitz/MZ - Was für ein Trubel im Schlosspark Moritzburg! Der Zeitzer Gartentraum nahm in diesem Jahr wieder am Gartenträume-Picknicktag teil. Die meisten Gäste kamen aber erst einmal, und das schon kurz nach der Öffnung des Parks, zum Pflanzenflohmarkt. Den hatte Dietmar Gabler federführend mit Kerstin Müller vom Sachgebiet Kultur und Tourismus vorbereitet. Eigentlich sollte er schon im Mai stattfinden, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

Besonders viele Besucher zog der Pflanzenflohmarkt an. (Foto: Angelika Andräs)

Doch am Sonntag konnte sich der leidenschaftliche Hobbygärtner, den viele durch den Tag der offenen Gärten kennen, an denen der Hollsteitzer einen Blick in sein Gartenparadies ermöglicht, freuen. Für den Pflanzenflohmarkt hat er Hobbygärtner und Vereine angesprochen, die gern zusagten, denn noch finden kaum Märkte statt. Auch die Osterfelder Kakteenfreunde waren da, deren traditionelle Ausstellung ja in diesem Jahr auch nicht stattfindet.

Dietmar Gabler hat den Pflanzenmarkt maßgeblich organisiert. (Foto: A. Andräs)

Aus Markkleeberg waren Ellen und Fred Robert Heiker gekommen und stellten tropische Farne vor. Der Zwickauer Steingartenverein war ebenso da wie der Förderverein des Botanischen Gartens Chemnitz mit einer Auswahl an Tillandsien. Am Nachmittag, da waren es bereits weit über 700 Besucher, verlagerte sich das Interesse: Im Rossnerpark spielte unter alten Bäumen die Brassband BlechKlang aus Jena.