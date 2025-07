Zu einer schweren Körperverletzung ist es am Dienstag in Zeitz gekommen.

Zeitz/MZ. - Ein Jugendlicher ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Moskauer Straße in Zeitz von einem Mann ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin, habe der 15-Jährige den Angreifer noch gegrüßt als dieser unverhofft zuschlug. Bei ihm soll es sich um einen 30- bis 35-Jährigen mit weißem T-Shirt und blauer Hose handeln. Der Jugendliche kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.