Unbekannte haben in Zeitz einen 33-Jährigen in der Baenschstraße angegriffen.

Zeitz/MZ. - Am Freitag, gegen 21.30 Uhr, ist ein 33-Jähriger in Zeitz laut Polizei von zwei dunkel bekleideten und maskierten Personen geschlagen und beraubt worden. Dem Mann seien die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen worden, heißt es. Die unbekannten Täter flüchteten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine eine medizinische Behandlung habe sich zunächst nicht erforderlich gemacht. Die Tat, so die Polizei, hat sich in einem Park in der Baenschstraße ereignet.