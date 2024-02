Zeitz/MZ. - Das Unternehmen Deutsche Glasfaser zieht sich aus dem Glasfaserprojekt in Zeitz zurück.

Nach mehr als drei Monaten Nachfragebündelung ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger nicht groß genug für einen privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau, heißt es dazu vom Unternehmen.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr“, sagt Rene Becker, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. „Wir haben viel Zeit und Energie in das Projekt investiert, aber leider die erforderliche Ausbauquote nicht erreicht. Wir bedauern dies auch deswegen, weil wir in Zeitz Bürgerinnen und Bürger zurücklassen, die sich während der ersten Wochen der Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau eingesetzt haben“, so Becker weiter.

Deutsche Glasfaser hatte sich in der Stadt Zeitz engagiert, um ein reines Glasfasernetz bis in die Häuser, Unternehmen, Schulen und Kindergärten privatwirtschaftlich auszubauen – und damit ohne Ausbaukosten für Kommune und Kunden, ohne Einsatz von Steuergeldern.

Da die Wirtschaftlichkeit aufgrund der zu geringen Nachfrage nicht mehr gegeben ist, stellt Deutsche Glasfaser das Projekt vorläufig ein. Damit zieht sich der Netzanbieter als Investor zurück.

Die bisher eingegangenen Kundenaufträge seien damit hinfällig und würden nicht von Deutsche Glasfaser angenommen, heißt es. Mangels Vertragsabschluss entstünden dem Kunden auch keinerlei Verpflichtungen gegenüber Deutsche Glasfaser.

„Ob wir zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf starten, wollen wir nicht gänzlich ausschließen“, ergänzt Rene Becker, Projektleiter von Deutsche Glasfaser.