Zur Weihnachtszeit erstrahlen zahlreiche Häuser in hellem Licht. Die MZ hat sich auf den Weg durch die Region gemacht und ein paar der schönsten Häuser rausgesucht.

Licht erhellt die Nacht - die weihnachtlichsten Häuser in Zeitz und Region

Rund 60 Lichterketten sind im Garten von Barbara Hedrich in der Weißenfelser Straße in Zeitz zu finden.

Zeitz/MZ - Zu keiner Jahreszeit erstrahlen die Lichter so hell wie in der Adventszeit. Ob Lichterbögen, Lichterketten oder Weihnachtssterne, viele Häuser erstrahlen derzeit in ungewohntem Glanz. Die MZ hat sich auf den Weg durch Zeitz und Umgebung gemacht, um die schönsten Häuser der Region ausfindig zu machen.