Lärm, Randale, Böller - Jugendliche sorgen für nächtlichen Spuk in Zeitz

Zeitz/MZ - Die letzten Nächte waren alles andere als ruhig und friedlich in der Zeitzer Innenstadt. Seit Samstagabend wurde vor allem gelärmt, randaliert, Böller flogen. Einen Höhepunkt fand der nächtliche Spuk in der Nacht zum Donnerstag. Vier Jugendliche zogen gegen 23.30 Uhr bis etwa Mitternacht lautstark zwischen Altmarkt und Wendischer Straße hin und her und randalierten. Die Polizei war nach offensichtlich mehreren Anrufen vor Ort und konnte von Zweien die Personalien feststellen, wie Polizeisprecherin Gesine Kerwien bestätigt.

Kein Schaden entstanden

Lautstark ging es zu, vor allem am Altmarkt, in der Fischstraße und am Roßmarkt. Nachdem der Polizei randalierende Personen gemeldet worden waren, waren die Beamten in der Innenstadt unterwegs. Die Jugendlichen hatten zu diesem Zeitpunkt offensichtlich versucht, am Eingang zum Unterirdischen Zeitz an der Ecke Altmarkt/Fischstraße eine Scheibe einzuschlagen. Dazu wollten sie einen Fahrradständer verwenden. „Der Anrufer hat die Jugendlichen angesprochen, deshalb haben sie aufgehört und einer ist auch weggelaufen“, so Gesine Kerwien. „Von zwei Jugendlichen wurden die Personalien aufgenommen. Strafanzeige wurde nicht gestellt, da kein Schaden entstanden ist.“

Nach Aussagen verschiedener Anwohner haben die vier jungen Leute auch am Roßmarkt gewütet und hölzerne Pflanzkübel umgeworfen. Sie hätten auch an anderer Stelle bis in die Wendische Straße versucht, Scheiben einzuschlagen. Und das alles mit enormem Lärm, Gepolter und Geschrei, wie eine Frau erzählt. Sie ist genervt, da es bereits in der Nacht zum Mittwoch kurz vor Mitternacht zu einer lautstarken Auseinandersetzung in der Wendischen Straße gekommen sei, die offensichtlich in Handgreiflichkeiten überging. Auch sie spricht von fünf Jugendlichen, „dem Dialekt nach Zeitzer“, die sich übel beschimpften und lärmten.

Böller nerven wieder

In der Nacht zum Sonntag waren vor und nach Mitternacht jeweils eine kleinere Gruppe junger Leute durch die Wendische Straße Richtung Roßmarkt beziehungsweise in die Gegenrichtung gezogen. In einem Fall wurde laute Musik gespielt und gegrölt, im anderen Fall wurde gegen Schaufensterscheiben geschlagen, und es flogen Böller im Kreuzungsbereich Wendischer Berg. Wie Anwohner schildern, verschwand die zweite Truppe hinter dem Edeka-Markt. Auch dort seien noch Böller geflogen. Auch aus der Schützenstraße und der August-Bebel-Straße berichten Anwohner, dass nachts Feuerwerkskörper gezündet wurden. Böller krachen auch seit gut einer Woche immer wieder aus Richtung der Thomas-Mann-Straße und aus dem Goethepark.