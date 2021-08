Kürzere Öffnungszeit für Sommerbad in Zeitz

Zeitz/MZ/ank - Wenige Tage vor dem Saisonende vekürzt die Zeitzer Stadtverwaltung die Öffnungszeiten des Naether-Sommerbades in der Freiligrathstraße. Wie am Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde, kann das Bad ab sofort und bis 29. August erst ab 11.30 Uhr besucht werden. Die Gründe für die verkürzten Öffnungszeiten sind laut Stadtverwaltung personeller Natur. Über die Veränderung werde auch mit Hilfe eines Aushangs am Bad informiert, heißt es. Geöffnet hat das Bad bis 18.30 Uhr. Normalerweise kann die Einrichtung ab 9 Uhr besucht werden. Die ebenfalls zur Stadt Zeitz gehörenden Freibäder in Theißen und in Kayna öffnen wie gewöhnlich 12 Uhr ihre Pforten.

Die Saison für das Naether-Sommerbad hatte im Juni begonnen. Sie endet am 1. September, am letzten Tag der Sommerferien.

Im Internet: www.zeitz.de