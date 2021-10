Zeitz/MZ - Kostenlose Tests sind passé. Bürger müssen die Corona-Schnelltests seit 11. Oktober selbst zahlen. „Wenn wir in den Urlaub fahren wollen, dann kommt es auf die Kosten für den Test nun auch nicht mehr an“, sagt Sigrid Kunze. Sie diskutiert gerade auf dem Platz der deutschen Einheit mit zwei Frauen und einem Ehepaar darüber, ob es gerecht oder ungerecht sei, dass die Tests jetzt selbst bezahlt werden müssen.

Kostenlose Coronatests sind passé: So reagieren Zeitzer auf die neue Regel

„Es gibt so viele Ausnahmen, also Kinder, Schwangere und wer nicht geimpft werden darf“, sagt der Mann, „ich finde es richtig, dass die bezahlen müssen, die sich partout nicht impfen lassen wollen.“ Obwohl es auch Situationen gibt, wo man sich als Geimpfter testen lassen müsse. Wie bei der Urlaubsreise, die Kunze mit ihrem Lebenspartner gebucht hat.

Das sei in Ordnung, ist die Meinung in der kleinen Seniorenrunde. Zumal es die Tests in Zeitz im Durchschnitt für elf Euro gebe. „Und es geht ja auch um die eigene Sicherheit“, meint Sigrid Kunze. Allerdings wünsche sie sich, dass die Tests für Bedürftige kostenlos seien. „In Berlin ist das so, das finde ich gut.“ Aber irgendwer müsse das ja auch bezahlen.

Ein Zeitzer, der am Roßmarkt unterwegs ist, schimpft, kaum auf das Thema angesprochen, auch schon los. „Das ist eine Frechheit, eigentlich will man uns nur zum Impfen zwingen. Mit mir nicht!“ Er verzichtet dann lieber auf alles, wofür er den Test benötigen würde. Erpressen, sich impfen zu lassen, komme bei ihm nicht in die Tüte. Allerdings merkt Apothekerin Elke Starke-Kreil von der Mohren-Apotheke (Tests in der Fischstraße 5), dass derzeit noch einmal Bewegung in die Impfdebatte kommt.

Nachfrage nach Coronatests weiterhin vorhanden

„Jetzt überlegt doch schon der Eine oder Andere, ob er sich nicht doch noch impfen lässt, der vorher gern die kostenlosen Tests in Anspruch genommen hat.“ Und natürlich merkt sie, dass weniger Leute zum Testen kommen. Vor allem in den ersten Tagen. „Jetzt zieht es schon wieder etwas an“, meint sie, „ich denke, es pegelt sich auf einem niedrigeren Niveau ein.“

Silke Poser, Inhaberin der Katharinen-Apotheke am Platz der deutschen Einheit in Zeitz-Ost. bestätigt auch, dass die Zahl von Tests zurückgegangen ist. „Aber wir testen jetzt zum Beispiel viele Kinder.“ Und die gehören ja, wie Schwangere, Personen, die nicht geimpft werden können oder aus der Quarantäne kommen, zu denen, die nichts bezahlen müssen. Aber auch Kunden, die Verwandte in Seniorenheimen besuchen wollen, kommen zum Testen vorbei. Wie sie reagieren? „Die Kunden wissen, dass sie bezahlen müssen, es hat noch niemand verärgert reagiert“, so Silke Poser.

Alle Testzentren im Burgenlandkreis findet man auf corona.burgenlandkreis.de.