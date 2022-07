Könnte Arnd Czapek doch noch in den Landtag einziehen?

Der CDU-Mann Arnd Czapek hat am Sonntag kein Direktmandat für den Landtag gewonnen. Warum er dennoch Chancen hat, ins Parlament zu kommen.

Zeitz - Der Loitzschützer CDU-Politiker Arnd Czapek darf sich berechtigte Hoffnungen machen, doch noch als Abgeordneter in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzuziehen. Der 57-Jährige konnte während der Landtagswahl am Sonntag im Wahlkreis Zeitz (41) zwar kein Direktmandat erkämpfen und unterlag dem AfD-Mann Lothar Waehler, Czapeks Position auf der Landesliste seiner Partei ist aber mehr als aussichtsreich. Das bedeutet, wenn ein jetzt gewählter Direktkandidat sein Mandat nicht annimmt oder später wieder abgibt, rückt Czapek für ihn in den Landtag nach.