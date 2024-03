Das denkmalgeschützte Gotteshaus in dem kleinen Osterfelder Ortsteil Weickelsdorf hat ein neues Dach bekommen. Was eine weitere Sanierung des Gebäudes trotzdem schwierig macht.

Kirche in Weickelsdorf in Not

Weickelsdorf/MZ. - Schaut man in das Innere der Kirche im Osterfelder Ortsteil Weickelsdorf, kommen einem Fotos von sogenannten Lost Places, also vergessenen Plätzen, in den Sinn. An vielen Stellen sind Decken und Wände marode, sie haben schon lange keine Farbe mehr gesehen. Wo einst die Orgel war, sind nur noch das alte defekte Gehäuse sowie ein paar wenige übrig gebliebene Holzpfeifen zu sehen. Von Staub und bröckelndem Putz überall ganz zu schweigen. Gottesdienste fanden hier schon lange nicht mehr statt.