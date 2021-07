Kinostart in Zeitz im neuen Gewand

Zeitz/MZ - Nach acht langen Monaten Corona-Zwangspause werden sich die vier Säle des Zeitzer Kinos im Brühlcenter an diesem Donnerstag endlich wieder mit Besuchern füllen. Sechs Filme im Erwachsenenprogramm und vier Kinderfilme eröffnen die Kino-Saison. Gezeigt werden beispielsweise A Quiet Place 2, Godzilla vs. Kong in 3D und die Fortsetzung des Kinderfilms Peter Hase. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder starten können“, sagt Kinobetreiber Andreas Ronneberger.

Vor dem Start gab es noch einiges vorzubereiten: So mussten das Foyer und die Gänge mit Plakaten, Pappaufstellern und anderer Merchandiseware der anlaufenden Filme dekoriert und die Theke eingeräumt werden. Alle Säle wurden gereinigt und die Sitznummern kontrolliert. Nach mehreren Monaten der Nichtnutzung musste die Technik gewartet werden. Aber auch die Knabberwaren wurden neu angeschafft, da beispielsweise Mais und Fett für Popcorn während des langen Lockdowns verfallen waren. Ronneberger reagiert mit Galgenhumor auf diese Situation: „Ich hab’ immer gesagt, wenn die Nachos verfallen, dann haben wir ganz andere Probleme als verfallene Nachos. Und es hat sich bewahrheitet. Nachos sind ja eigentlich lange haltbar, aber dann doch nicht so lange.“

„Wir haben nun in allen Sälen Kuschelplätze“

Während der Zwangspause nutzten der Betreiber und seine vier Mitarbeiter die ungewollte freie Zeit, um die 25 Jahre alten Sitze zu ersetzen. Im Parkett gibt es jetzt wie zuvor Klappsitze aus Stoff, die im Kopfbereich mit Kunstleder bezogen sind. Die neuen festen Logensitze bestehen komplett aus Leder mit verschiebbaren Becherhaltern, die diesmal direkt an der Armlehne befestigt sind. „Wir haben nun in allen Sälen ‚Kuschelplätze‘, also Doppelsitze zum Beispiel für die Pärchen. Das war auch so eine Nachfrage, die immer mal wieder eingebracht wurde“, sagt Ronneberger. Außerdem wurden der Teppichboden erneuert und eine neue Tonanlage installiert. Dies sei alles nur möglich gewesen, dank der fast 250.000 Euro aus Förderprogrammen des Bundes und der Staatskanzlei, freut sich Ronneberger über die Unterstützung.

Aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzzahl soll die Testpflicht entfallen. Auf Abstand soll immer noch geachtet werden, indem zwischen jedem haushaltsfremden Gast ein oder zwei Sitze freigelassen werden. Eine Maskenpflicht im Foyer und bis zum Sitzplatz besteht außerdem. Auf dem Sitz kann die Maske dann wieder abgenommen werden. „Montag bis Donnerstag oder Sonntagabend ist meistens nicht viel los, ansonsten würde ich raten, zu reservieren oder das Ticket vorher zu kaufen wegen begrenzter Kapazität.“

„So viele Nachfragen wie dieses Jahr hatten wir letztes Jahr nach dem ersten Lockdown nicht“

Finanziell sei das Kino gut durch den zweiten Lockdown gekommen, da man sich im Jahr 2019 ein gutes Polster zugelegt habe. Die Corona-Überbrückungshilfen ab Herbst hätten ebenfalls geholfen über diese Zeit zu kommen, erzählt Ronneberger. Und die Leute würden nach diesem Lockdown noch gespannter auf die Wiedereröffnung des Kinos warten: „So viele Nachfragen wie dieses Jahr hatten wir letztes Jahr nach dem ersten Lockdown nicht. Es fragen schon viele nach. Aber wir hatten letztes Jahr auch ein unattraktiveres Kinoprogramm.“

Die Vorlieben des Zeitzer Filmpublikums seien ziemlich gemischt: „Animationen gehen immer. Ein James-Bond funktioniert. Aber auch kleinere, unbekanntere Filme funktionieren, ein bekannter Film zieht natürlich mehr. Comicverfilmungen wie die Avengers-Filmreihe locken aber eher das Großstadt-Publikum an. Man merkt natürlich, dass in Zeitz ein bisschen das Studenten- beziehungsweise Azubi-Publikum dafür fehlt, also die 18- bis 25-Jährigen.“