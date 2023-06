Zeitz/MZ - Die Preise für Strom und Gas gehen derzeit weiter zurück. Warum die Stadtwerke Zeitz dann nicht ihre Preise senken, wollten MZ-Leser wissen.

„Dann müssten wir doch als jahrelange Bestandskunden wieder unseren alten Preis bezahlen“, schreibt eine Zeitzerin an die MZ, „umso mehr, als andere Anbieter aktuell genau diesen Preis anbieten.“ Sie weist darauf hin, dass geraten werde, in solchen Fällen den Anbieter zu wechseln. In der Tat raten Verbraucherschützer zunehmend wieder zum Tarifvergleich. Die Preise mancher Anbieter liegen demnach teils deutlich unterhalb der Energiepreisbremse. Aber lohnt sich das auch auf lange Sicht? Die MZ gab die Frage nach Preissenkungen an die Zeitzer Stadtwerke weiter.

„Kommunale Versorger wie die Stadtwerke Zeitz beschaffen im Interesse ihrer Kunden ihre Energiemengen langfristig am Markt“, erläutert Vertriebsleiterin Heike Wolff. „Dadurch werden Risiken ausgeschlossen und den Kunden möglichst stabile Preise geboten.“ Marktpreise würden dadurch zeitversetzt weitergegeben.

„Andere Anbieter im Wettbewerb beschaffen kurzfristig und unterliegen damit den kurzfristigen Preisbewegungen“, so Wolff. „Die Folge dieser risikobehafteten Beschaffung hat sich letztes Jahr gezeigt, als die Stadtwerke, die meist die Rolle des Grundversorgers innehaben, Kunden anderer Anbieter auffangen mussten.“ So haben die Stadtwerke Kunden aufgenommen, deren Lieferant die Preise plötzlich bis zum Zehnfachen erhöht hat, oder deren Anbieter die Belieferung eingestellt hat.

Durch die langfristige, Risiken vermeidende Beschaffungsstrategie haben die meisten Kunden der Stadtwerke Zeitz im vergangenen Jahr keine Preiserhöhung bekommen. Die Preisanhebung in den Bestandsprodukten zum 1. Januar sei äußerst moderat erfolgt, so dass zahlreiche Tarife insbesondere im Strom unterhalb der Preisbremse der Bundesregierung liegen, so Wolff.