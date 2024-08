Das Löschfahrzeug in Reuden ist über 20 Jahre alt. Aus dem Löschtank tropfte Wasser und jetzt sind mehrere Fahrzeugteile durchgerostet. Ist die Truppe noch einsatzfähig?

Brandschutz in der Gemeinde Elsteraue

Das Löschfahrzeug in Reuden hat keinen Tüv mehr bekommen und wurde am 16. Juli stillgelegt.

Reuden/mz. - Die Feuerwehr in Reuden hat ein Problem: Das Löschfahrzeug erhielt im Juli keinen Tüv und wurde auf Grund erheblicher Mängel am 16. Juli stillgelegt. Diese Tatsachen wurden zur Sitzung des Ordnungsausschusses der Gemeinde Elsteraue jetzt erstmals öffentlich. Das Fahrgestell des Löschfahrzeuges stammt aus dem Jahr 2001, der Feuerwehraufbau ist von der Firma Ziegler. Die Gemeinde Elsteraue hat das Fahrzeug im Jahr 2012 gekauft und in Dienst gestellt.