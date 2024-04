79 ukrainische Schülerinnen und Schüler können in Zeitz nicht unterrichtet werden. Sie werden in Weißenfels in einem Deutschkurs unterrichtet. Wie die Situation aktuell ist.

Kein Platz mehr für ukrainische Kinder und Jugendliche in den Schulen in Zeitz

Für 15 ukrainische Schüler begann im Mai 2022 in der Sekundarschule am Schwanenteich mit einer ukrainischen Lehrerin der Unterricht.

Zeitz/MZ. - In den Grundschulen in Zeitz können keine ukrainischen Kinder mehr aufgenommen werden. Darüber informierte der Fachbereich Soziales Zeitz in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses. Doch der Zuzug von ukrainischen Familien, vor allem Frauen mit Kindern, hält nach wie vor an.