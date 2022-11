Katalysator von Pkw abgeflext

Theissen/MZ - In Theißen ist in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag von einem Pkw der Katalysator gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, bauten die Diebe den Kat von einem in der Ringstraße abgestellten Pkw vermutlich mit Hilfe eines Trennschleifers ab. Trotz des Lärms der Flex, so die Polizei weiter, gebe es keine Hinweise von den Anwohnern, zum genauen Zeitpunkt, an dem die Diebe zugange waren.