Kann die Kita „Bärenkinder“ in Droyßig bald saniert werden?

Die Kindertagesstätte „Bärenkinder“ in Droyßig sorgt weiter für Diskussionen im Verbandsgemeinderat. Warum eine klare Linie immer noch nicht erkennbar ist.

In der Kita Bärenkinder in Droyig wurden Feuerschutztüren eingebaut. Doch es muss noch mehr gemacht werden.

Droyssig/MZ - Wie sieht die Zukunft der Kindertagesstätte „Bärenkinder“ in der Wilhelm-Kritzinger-Straße in Droyßig aus? Diese Frage wird wohl auch in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren nicht erschöpfend beantwortet werden.