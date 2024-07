Kalte Verführung genießen: In Zeitz und Profen ist Eis in der Waffel und im Becher gefragt

Eisbecher, aber auch ein paar Kugeln in die Waffel sind in Zeitz oder Profen sehr gefragt.

Zeitz/MZ. - Nicht nur an heißen Sommertagen, aber vor allem dann, ist Eis ein erfrischender Genuss. Ob in der knusprigen Waffel, als Eisbecher mit Früchten und Sahne oder gar als Eistorte – rund acht Liter isst jeder Deutsche im Jahr, das trifft in etwa auch auf Sachsen-Anhalt zu. Das wären etwa 116 Kugeln. Und schaut man auf die Eispreise, dann kommt da ganz schön was zusammen.