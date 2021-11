Kabarettist Werner Olm kommt ins Capitol nach Zeitz

Kabarettist Werner Olm kommt in Capitol in Zeitz.

Zeitz/MZ - „Shownungslos“ heißt das Programm, mit dem Hans Werner Olm, Kabarettist, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher, am kommenden Freitag, 5. November, ab 19.30 Uhr im Theater im Capitol in Zeitz auftritt. Olm, so kündigt es der Veranstalter an, zählt zu den besten Allroundern des Universums in Sachen

Volksbelustigung, Aufklärung und des gepflegten Dazwischenkeulens. Er parodiert, persifliert, polarisiert, popularisiert, penetriert und praktiziert am lebenden Selbst, weil Olm stets Klartext spreche. Seinem Publikum seien seine Geschichten und Texte so lieb, weil sie ungeschliffen, poetisch, prägnant und absurd gleichzeitig seien. Olm beherrsche das schockierende Element des Vorurteils ebenso wie den vorverurteilenden, aber aufklärenden und dynamischen Aspekt des Wahnwitzes.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 26, ermäßigt 24 Euro, an der Abendkasse 30, ermäßigt 28 Euro.