Mit vollem Einsatz spielt Benjamin Fahr Badminton in Zeitz. Der Student aus Rehmsdorf ist der neue Vereinschef des BSV.

Zeitz/MZ. - Zirka 50 Badminton-Spieler aus Zeitz und der Elsteraue, Naumburg und Weißenfels, Gera und Meuselwitz, Zwickau und Böhlitz-Ehrenberg starteten am Wochenende zum 17. Elsterstadtpokal in Zeitz. Organisator war der Badminton Sportverein (BSV) Zeitz. „Badminton gehört zu den schnellsten Sportarten überhaupt. So ein Ball fliegt locker schon mal 200 Stundenkilometer und bei den Profis sogar über 400 km/h“, sagt Benjamin Fahr. Der junge Mann ist der neue Vereinsvorsitzender. Auf der Suche nach einer für ihn passenden Sportart ist er vor rund sieben Jahren beim BSV gelandet. „Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und habe schnell die technischen Grundlagen gelernt. Es geht im Verein sehr familiär zu, das gefällt mir“, erzählt der Student aus Rehmsdorf.