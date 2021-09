Junge Künstler öffnen am Samstag ihre Ateliers auf Kloster Posa

Zeitz/MZ/yve - Zu Kunst und Kultur lockt Kloster Posa am Wochenende. Dabei geht Posa kunstvoll in die Vollen und lädt zum „Open Art Posa“ ein, am Samstag, 18. September zwischen 11 und 24 Uhr. Alle Kultur- und Kunstinteressierten sind herzlich willkommen, das künstlerische Schaffen von 15 verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen an zehn verschiedenen Orten zu sehen, so heißt es in einer Pressemitteilung. Neben den Akteuren des Klosters Posa zeigen auch fünf Gastkünstler ausgewählte Werke, dabei reicht das kreative Spektrum vom Schmuckhandwerk über Malerei, Grafik bis zur Medienkunst.

Einen Einblick in das ehemalige klösterliche Leben und die aktuelle archäologische Ausgrabung erhält man bei der historischen Führung um 15 Uhr. Der Archäologe Holger Rode erzählt über die Geschichte des Ortes und die Ergebnisse der bisherigen Ausgrabungen.

Wein vom Posaer Klosterberg

Auch Kinderschminken und Spiele sind für die jungen Gäste im Angebot. Für gute Verpflegung und musikalische Unterhaltung im Freien wird gleichfalls gesorgt. Kaffee und Kuchen, selbst gemachte Holzofenpizza, internationales Fingerfood und der Wein vom Posaer Klosterberg lassen die Gaumen erfreuen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Folgende Ateliers und Ausstellungen sind am 18. September von 11 bis 18 Uhr geöffnet: Philipp Baumgarten zeigt Fotografie, Katharina Gießler präsentiert Theatermalerei und Illustration, Thora Preuss ist mit Fotografie dabei, Suska Tyralla präsentiert Schmuckdesign, Lennart Sütterlin & Nina Rüb stellen Siebdruck aus - ihr Motto: „Generation KiZz – „We say it with Art“. Zu den Gastkünstlern gehören Martin Zeigner, Vera Lötsch, Theresa Schulz, Anne Heidfeld, Alexander Reich. 19 Uhr gibt es eine musikalische Performance „Touch my inner flower“ im Klostergarten.