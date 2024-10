Zeitz/MZ/and. - Süßes oder Saures?! Dieser Ruf ertönte am Donnerstag an so mancher Haustür in und um Zeitz. Viele Kinder und Jugendliche waren an Halloween unterwegs und holten sich Süßigkeiten ab. Halloween war ursprünglich ein irischer Brauch in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen, vom 31. Oktober auf den 1. November, gelangte mit den Einwanderern in die USA und schwappte von da über den großen Teich auch nach Deutschland. Wo es wiederum auf heimische Bräuche, wie die Rübengeister oder das Traulicht in Rüben oder Kürbissen traf.

