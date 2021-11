Infektionszahlen im Burgenlandkreis steigen: Ab Montag gelten verschärfte Testpflichten

Die Pandemie gewinnt in der Region an Wucht. Wo auch Geimpfte nachweisen müssen, dass sie virenfrei sind.

Corona-Schnelltestst gewinnen im Burgenlandkreis auch für geimpfte Menschen wieder an Bedeutung - zum Beispiel dann, wenn sie Angehörige in Pflegeheimen besuchen möchten.

Zeitz/MZ - Im Kampf gegen die erneute und weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Region zieht der Burgenlandkreis in den kommenden Tagen die Zügel wieder an. Das heißt vor allem, dass Testpflichten erweitert werden. Das betrifft in erster Linie Personen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind und auch nicht zu den Genesenen zählen. Es betrifft - dann, wenn es um Heime für Senioren geht - aber auch alle Personengruppen, also Geimpfte ebenso wie Genesene und natürlich Nichtgeimpfte.

Verschärfte Regeln wegen steigender Infektionszahlen im Landkreis

Konkret dazu äußerte sich Landrat Götz Ulrich (CDU) am Donnerstagmittag während eines Pressegesprächs zur aktuellen Coronalage im Landkreis. Demnach werden ab Montag in der Region gültige Befreiungen von Testpflichten aufgehoben. Ungeimpfte und Nichtgenesene müssen dann negativ ausgefallene Schnelltests vorlegen, wenn sie Theater, Konzerthäuser oder Kinos besuchen möchten.

Zudem sind die Negativtest notwendig, wenn Innenräume von Gaststätten, Sporteinrichtungen oder außerschulische Bildungseinrichtungen besucht werden. Laut Landrat Ulrich bestehe auch die Möglichkeit, einen mitgebrachten Schnelltest unter Aufsicht vor Ort durchzuführen.

Notwendigen Kapazitäten zum Testen im Burgenlandkreis seien vorhanden

Um so weit wie möglich zu verhindern, dass Coronaviren in Altenheime getragen werden, gilt dort ab Mittwoch eine Testpflicht für alle Besucher. Damit müssen auch Geimpfte und Genesene einen entsprechenden Nachweis vorweisen. Eine tägliche Testpflicht gilt auch für Mitarbeiter in Pflegeheimen. Testen müssen sich ab Mittwoch aber auch alle Mitarbeiter in Schulen, ganz gleich ob geimpft oder nicht und das zweimal in der Woche. Dieser Rhythmus solle auch für die Kinder beibehalten werden, so Ulrich. Eine Maskenpflicht im Unterricht werde aber nicht angeordnet.

Die notwendigen Kapazitäten zum Testen im Burgenlandkreis seien vorhanden. Gesichert sei, dass es in Zeitz, Weißenfels und Naumburg auch an den Wochenenden Testmöglichkeiten gibt. Wo man sich aktuell testen lassen kann, das veröffentlicht der Burgenlandkreis auf seiner Internetseite. Tests für Besuche in Heimen müssen laut Kreis auch von Geimpften selbst gezahlt werden.

Impfbus des Burgenlandkreises tourt in den kommenden Wochen durch die Region

Um vor allem älteren Menschen einen besseren Schutz gegen das Virus zu ermöglichen, legt der Landkreis ihnen eine Auffrischungsimpfung nahe. Dazu hat die Verwaltung selbst Initiative ergriffen und in dieser Woche Post an alle Menschen ab 70 Jahren gesandt. In dem Schreiben erfahren sie, dass sie sich die sogenannte Boosterimpfung holen können, wenn der erste Impfzyklus mindestens sechs Monate zurückliegt. Die Impfungen verabreichen eine Reihe von Hausärzten.

Des Weiteren tourt der Impfbus des Burgenlandkreises auch in den kommenden Wochen durch die Region. Zudem gibt es auf dem Gelände der Kreisverwaltung montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Über diese Möglichkeiten wird in dem Schreiben der Verwaltung informiert.

Corona-Infektionen im Burgenlandkreis. (Grafik: MZ/Büttner)

Sorge das Coronainfektionen noch steigt in den kommenden Tagen

Die Coronapandemie hatte im Landkreis in den vergangenen Tagen wieder an Wucht zugenommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war immer weiter gestiegen und lag am Donnerstag bei einem Wert von 233. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, an.

Der Wert des Burgenlandkreises, so Ulrich, liege zwar bis auf eine Ausnahme unter den Werten der Nachbarregionen. Das führe aber zu der Sorge und Befürchtung, dass der Wert hier in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird.

Hospitalisierungsrate etwa doppelt so hoch wie die des Landes Sachsen-Anhalt

Laut Ulrich werden in den drei Kliniken im Burgenlandkreis derzeit 36 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Drei von ihnen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung. Dezernentin Ariane Körner bezeichnete die Corona-Lage an den Kliniken als „stabil“. Allerdings ist die Hospitalisierungsrate mit einem Wert von 10,14 etwa doppelt so hoch wie die des Landes Sachsen-Anhalt. Die Hospitalisierungsrate gibt Auskunft über die Belastung in den Krankenhäusern.

Der Wert sagt, wie viele an Covid-19 erkrankte Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf Stationen behandelt werden. Laut Kreis waren Donnerstag in Zeitz 48 Menschen als Coronainfizierte registriert. Zum Vergleich: In Weißenfels waren es zur gleichen Zeit 287, in Naumburg insgesamt 107 Infizierte.

Informationen über Testmöglichkeiten im Burgenlandkreis: www.corona.burgenlandkreis.de